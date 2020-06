Zu spät für Tankstellenraub – Täter machen vor verschlossenen Türen kehrt

Weit kamen sie nicht: Zwei vermummte Personen haben bei ihrem Raubversucht schnell kehrt gemacht. Die Täter näherten sich am 29. Mai kurz nach 22 Uhr der Agrola-Tankstelle in Arbon, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Weil die Türen zum Shop aber bereits verschlossen waren, gaben sie ihr Vorhaben auf und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei konnte die Täter bisher noch nicht ausfindig machen. Nun sucht sie deshalb Zeugen.

Die beiden Männer wurden durch Videokameras an der Tankstelle gefilmt. Das Material wird noch ausgewertet.

(red.)