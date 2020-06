Züge sollen weiterhin stündlich nach Romanshorn fahren

Die SBB planen die Intercity-Verbindungen von und nach Romanshorn zu den Nebenverkehrszeiten zu reduzieren. So sollen die Schnellzüge ausserhalb der Stosszeiten nur in Richtung Konstanz verkehren, wer in den Oberthurgau will, muss in Weinfelden umsteigen, schreibt das Tagblatt.

Zwei Thurgauer Parlamentarierinnen, Brigitte Häberli-Koller und Nationalrätin Edith Graf-Litscher haben nun mit dem Bundesamt für Verkehr gesprochen. Dieses will, dass die ganztägige durchgehende Fernverkehrsverbindung bleibt. Es handlet sich offenbar um einen Planungsfehler der SBB, sagt Häberli im Tagblatt. Das Bundesamt für Verkehr habe in Aussicht gestellt, dass dieser Punkt im Angebotskonzept korrigiert werde.

