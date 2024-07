Zwei 17-Jährige verursachen Brand auf Baustelle – Polizei schnappt sie kurz darauf

Gegen 0.40 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass auf der Baustelle an der Bahnhofstrasse ein Brand ausgebrochen sei und zwei Personen geflüchtet seien, heisst es in einer Medienmitteilung der Kapo Thurgau. Die Feuerwehr Am Wellenberg war rasch vor Ort und konnte die in Brand stehenden Baumaterialien löschen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.