Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Sonntag zweimal zu Bränden in einem Mehrfamilienhaus in Horn ausrücken. Verletzt wurde niemand. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen muss davon ausgegangen werden, dass Gegenstände absichtlich in Brand gesetzt worden sind.

Die Feuerwehr musste zweimal zum selben Haus ausrücken. © Kapo TG