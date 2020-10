Zwei Männer und zwei Kühe bei Auffahrkollison verletzt

Ein 68-jähriger Mann war kurz nach 13 Uhr mit seinem Lieferwagen und Anhänger auf der Autobahn A7 von Frauenfeld in Richtung Müllheim unterwegs. Gemäss den bisherigen Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau prallte ein nachfolgender 27-jähriger Autofahrer Höhe Hüttlingen in den Anhänger. Durch die Auffahrkollision kippte der Anhänger, prallte in die rechte Leitplanke und kam im Bereich der Normalspur zum Stillstand.

Der Autofahrer und der 55-jährige Beifahrer im Lieferwagen wurden leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die zwei Kühe im Anhänger wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

Während der Bergung der Tiere und der Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig geführt werden.

(Kapo TG)