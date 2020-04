Zwei Verletzte nach Auffahrkollision

Eine Auffahrkollision ist für zwei Autofahrer schmerzhaft ausgegangen – beide mussten mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Unfall ereignete sich auf der Kreuzlingerstrasse in Romanshorn. Eine 49-jähriger Autofahrer war in Richtung Verzweigung Reckholderstrasse unterwegs. Beim Fussgängerstreifen hält er an, was die darauffolgende Autofahrerin erst zu spät bemerkt. Die 46-Jährige fährt dem Autofahrer ins Heck. Beide Fahrzeuglenker wurden verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in das Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

(red.)