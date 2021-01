Es ist trotz allem noch immer ein Ort der Ruhe: Auf der Friedhofsverwaltung Oberkirch in Frauenfeld merkt ein Aussenstehender kaum, dass Todesfälle momentan telefonisch gefühlt im Zehn-Minuten-Takt gemeldet werden. In den Gängen herrscht absolute Stille. Im Büro ist momentan aber einiges los: «Ich komme mir manchmal mehr vor wie ein Fluglotse», sagt Markus Marghitola über das dauernd klingelnde Telefon. Der 52-jährige Bestatter ist Leiter des Friedhofs. Seit die Coronazahlen im Herbst schweizweit angestiegen sind, haben er und seine vier Mitarbeitenden jede Menge zu tun.

Die Aufgaben der Bestatter sind, die Verstorbenen abzuholen, sie in den Sarg einzubetten und aufzubereiten. Sie begleiten die Angehörigen beim Trauerprozess und tragen an den Beerdigungen die Urne oder den Sarg mit ans Grab. Doch seit das Virus den Alltag dominiert, hat sich auch die Arbeit der Bestatter verändert. «Im Frühling haben wir das Virus noch nicht so stark gemerkt. Seit dem Hebst haben wir aber einen viel grösseren Arbeitsaufwand.» An gewissen Tagen müssten bis zu zwölf Tote abgeholt werden, früher waren es durchschnittlich vier.

Papiere mit Aufschrift «Corona» zur Info

Die Verstorbenen werden dann ins Gebäude der Friedhofsverwaltung gebracht. An jenem Morgen sind bereits fünf der sechs Aufbahrungsräume, in denen Angehörige Abschied von den Verstorbenen nehmen können, belegt. Auch im Kühlraum liegen Särge. An den Türen kleben weisse Papiere mit dicker Aufschrift «Corona». Sie dienen den Bestattern zur Information.

Acht von zehn im Zusammenhang mit Corona gestorben

Zum Veranschaulichen, wie die Situation derzeit aussieht, nennt Markus Marghitola einen Richtwert: «Acht von zehn sind Corona-Verstorbene.» Die Bestatter haben deswegen viel mehr Einsätze in den Altersheimen und im Spital. Weil die Arbeitslast so gross ist, müssten sich die Angehörigen und das Pflegepersonal manchmal ein wenig gedulden. «Wir versuchen, die Verstorbenen innert einer bis zwei Stunden abzuholen.» Die Arbeitstage haben sich dadurch verlängert.

Bei den Verstorbenen würde es sich um Personen über 60 Jahre handeln. «Ein grosser Teil hat ein hohes Alter», so der Bestatter. Ab und zu käme es aber auch vor, dass Personen in den 50ern mit Corona sterben. «Man weiss dann aber nicht ganz genau, ob sie an Corona gestorben sind oder Vorerkrankungen hatten.»