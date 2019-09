Obwohl Ende 2019 elf Polizeiposten im Kanton Thurgau geschlossen werden, braucht es die Polizisten nach wie vor. Gemäss der Kantonspolizei Thurgau braucht es sogar noch mehr. Innert zehn bis zwölf Jahren wollen sie deshalb ihren Polizeibestand von 384 auf 475 Polizistinnen und Polizisten erhöhen.

Die Erhöhung um 91 Polizeimitarbeiter sei notwendig, da die Polizeiarbeit komplexer und anspruchsvoller geworden ist. Dazu kommt, dass die Bevölkerung im Kanton Thurgau deutlich gewachsen ist, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

717 Polizisten auf einen Bewohner

Bei 276'000 Einwohnerinnen und Einwohner des Kanton Thurgaus und die aktuell 384 Polizisten gibt eine Polizeidichte von einem Polizist auf 717 Einwohner. Somit sind die Thurgauer bei der Polizeidichte an letzter Stelle aller Kantone. Dabei fallen für die Kantonspolizei Thurgau zusätzliche Arbeiten am Bodensee (Seepolizei), an der Grenze und in einem Bundesasylzentrum an.

Digitalisierung macht alles komplexer

Die Polizeiarbeit sei immer komplexer aufgrund der Digitalisierung und technologischer Entwicklung. Nicht alleine die Internet-Kriminalität stellt die Kantonspolizei vor neue Herausforderungen: Bei jeder polizeilichen Tätigkeit, an der Front oder im Support, sind die Polizistinnen und Polizisten mit digitalen Geräten konfrontiert, schreibt die Kantonspolizei. Bei fast jedem Unfall oder Delikt gibt es digitale Spuren, die gesichert und ausgewertet werden müssen.