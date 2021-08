Thurgauerin Catherine Debrunner erkämpft sich Bronze über 800 Meter

Am Schluss wurde es nochmals richtig knapp: Nur wenige Zentimeter trennten Debrunner, welche aus Hüttlingen-Mettendorf im Kanton Thurgau stammt, von ihrer britischen Kontrahentin im Ziel. Doch so reichte es für die erste Medaille an paralympischen Spielen.

Die Thurgauerin Catherine Debrunner holt Bronze für die Schweiz. (Archiv) © Keystone