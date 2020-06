Melanie Knup ist Erdbeerproduzentin aus Kesswil am Bodensee. Gemeinsam mit ihrem Vater Peter Knup führt sie den Familienbetrieb und wurde vom Schweizer Obstverband zum Gesicht der Erdbeeren gemacht. «Es ist ein komisches Gefühl, mich in der Kampagne zu sehen», sagt Melanie Knup. «Ich selbst suche nicht so die Öffentlichkeit, habe nicht mal Instagram.»

Trotzdem musste sie nicht lange überlegen, als der Schweizer Obstverband sie für die Kampagne angefragt hat: «Ich habe sofort ja gesagt. Wir tragen alle zum guten Ruf unserer Branche bei», sagt Melanie Knup. «Sie steht stellvertretend für die rund 400 Schweizer Erdbeerproduzentinnen und -produzenten, die trotz erschwerten Bedingungen dafür gesorgt haben, dass wir ab sofort und bis im Oktober frische Erdbeeren haben», schreibt der Verband.

Schwierige Zeit für Erdbeerproduzenten

Das Coronavirus habe es den Produzenten nicht einfach gemacht. Die Rekrutierung der Erntehelfer sei schwierig gewesen und die Herausforderung wegen der Schutzkonzepte gross. Ausserdem hätten die Produzenten lange nicht gewusst, ab wann wieder Erdbeeren an die Gastronomen verkauft werden können. «Es war ein Schock für uns, als die Grenzen geschlossen worden sind», sagt Melanie Knup. «Die Politik und die Verbände haben aber schnell ein gutes System für uns Produzenten erarbeitet.»