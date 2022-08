Tiefer Wasserstand im Bodensee: Besitzer müssen Boote auswassern

Rund einen Meter tiefer als gewöhnlich ist der Wasserstand am Bodensee – unschön für Bootsbesitzer. Dadurch laufen nämlich viele Boote auf Grund und stecken im Schlamm fest. Die Folge: Sie müssen früher als geplant ausgewassert werden. Wegen des tiefen Wasserstandes gestaltet sich aber auch das immer schwieriger. Ein Augenschein in Ermatingen am Untersee zeigt, wie aussergewöhnlich die Lage ist.

(red.)