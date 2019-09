Die internationale Tierseuchengruppe St.Gallen, Appenzell Inner- und Ausserrhoden und Fürstentum Liechtenstein übt diesen Mittwoch und Donnerstag den Ernstfall. Männer und Frauen in weissen Anzügen, ausgerüstet mit Gasmasken und Handschuhen, proben an einem fiktiven Ausbruch der Maul- und Klauenseuche auf zwei Höfen in Balzers und Schaan die definierten Abläufe bei der Sanierung eines Seuchenbetriebs.

Das Fürstentum Liechtenstein arbeitet seit bald zehn Jahren mit den Ostschweizer Kantonen zusammen. Im Ernstfall sichern sich die Mitglieder der Tierseuchengruppe gegenseitig sofortige Hilfe zu. Geübt wird einmal im Jahr.