Tödlicher Badeunfall: 72-Jährige in Bodensee verunglückt

Ein Stand-Up-Paddler hat die 72-Jährige am Freitagmorgen aus dem Bodensee gezogen. Sie trieb bewusstlos im Wasser. Ein Ehepaar half ihm, die Frau an Land zu ziehen. Ersthelfer begannen mit Reanimationsmassnahmen bis der Rettungswagen ankam. Dieser brachte die Seniorin ins Krankenhaus, wo sie einige Zeit später an den Folgen des Badenunfalls verstarb.

Vor Ort waren die Wasserschutzpolizei Überlingen, das DRK und die freiwillige Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Ursache des Badeunfalls dauern an.

(Polizeipräsidium Ravensburg/red.)