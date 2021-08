Eine 21-jährige Velofahrerin ist beim Abbiegen in die Rheinstrasse in Bregenz in den Reifen eines Lastwagens geprallt. Beim Unfall wurde sie schwer verletzt und starb später im Spital.

Die Frau prallte in einen fahrenden Lastwagen. (Symbolbild) © APA/Barbara Gindl (Symbolbild)