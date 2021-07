Tödlicher Wanderunfall in Damüls

In der Ferienregion Damüls begann eine Alpinistin am Dienstagmittag zusammen mit ihrem Ehemann den Abstieg von der Damülser Mittagsspitze.

Gemäss Landespolizeidirektion Vorarlberg rutschte die 57-Jährige ungefähr 60 Meter unterhalb des Gipfels ohne Fremdverschulden aus. Die Frau rutschte einen steilen, grasbedeckten Hang hinab und stürzte dann 70 Meter über das felsige Terrain.

Sie blieb in einem steilen Schotterstück liegen. Weder ein Ersthelfer, noch das Team des hinzugerufenen Notarzt-Hubschraubers konnten der Frau noch helfen, sie verstarb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.



(red.)