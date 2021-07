Ist man an den perfekt gekleideten Zirkus-Mitarbeitern bei der Kasse vorbei, fühlt es sich nach einer Parallelwelt an. Und das liegt nicht nur am Popcornduft, der glitzernden Süsswarenständen und dem Zirkuszelt. Nach der Zertifikatskontrolle herrscht quasi Corona-Anarachie. Keine Masken, keine Abstände, denn alle sind geimpft, getestet, genesen. Noch fühlt es sich ungewohnt an, doch diese Sorgen verfliegen mit dem ersten Sprung der Motocross-Freestyler in der Manege, dem Auftakt des Zirkusabends.

Motoren in der Zirkus-Manege

Die Töfffahrer springen über eine Rampe quer durch die Manege, das Abgas der Drahtesel übertüncht den Sagemehlgeschmack. Das ist keine leere Worthülse, die Menge machte wirklich «Aaaah» und «Oooh», und die «Aahs» und «Oohs endeten nach der Darbietung bereits in die erste Standing Ovation. «Ich glaube, das ist Weltrekord, dass das Publikum nach sechs Minuten zum ersten Mal aufsteht. Ich bin überwältigt», sagt Géraldine Knie nach der Show.

Auch Weltrekord seien die zehn Motocross-Fahrer, die zusammen im sogenannten «Globe of Speed», einer riesigen metallenen Kugel, im Kreis fahren. Das Publikum schien die Luft angehalten zu haben, und das nicht wegen des Abgases.

«Wunderbar, vor so vielen Leuten zu spielen»

Eine Premiere, die von Anfang bis Schluss sass. «Im Vorhinein weiss man nie, ob es klappen wird», so Géraldine. Insbesondere die Technik sei ein Knackpunkt.