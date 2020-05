Töfffahrer prallt gegen mehrere Bäume und stirbt

Der 39-jährige Mann fuhr am Sonntagmittag mit einer sechsköpfigen Töffgruppe in Rankweil mit. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er links von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, schreibt die Landespolizeidirektion Vorarlberg in einer Mitteilung.

Daraufhin prallte der 39-Jährige gegen mehrere Bäume. Noch auf der Unfallstelle erlag der Mann seinen Verletzungen. Im Einsatz stand die Feuerwehr Rankweil, ein Notarzt, eine Poolärztin, die Polizeiinspektion Rankweil und das Kriseninterventionsteam.

(red.)