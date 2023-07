Tote Kuh wird mit Heli von Alp abtransportiert und einfach liegengelassen

Dass eine Kuh während des Alpsommers stirbt und anschliessend ins Tal transportiert werden muss, ist normalerweise eine Routineübung. Dies ist auch für den Glarner A.B.* klar, der selbst auf einem Hof aufwuchs.

Am Sonntag vernahm der 49-Jährige, wie eine tote Kuh mit einem Helikopter von einer Alp nach Hätzingen transportiert und hinter dem örtlichen Volg deponiert wurde. Seither liege der Kadaver in der Hitze. «Nachher ist nichts mehr gelaufen und das Tier wurde nicht einmal zugedeckt», sagt B. Auch wegen der Verbreitung des Wolfes sei es problematisch. «Damit wird provoziert, dass dieser in die Nähe kommt.»

Diskussion auf Social Media ausgelöst

Es sei für ihn schwierig, dass das Tier nicht mit Respekt behandelt wurde. «Es wird hier einfach hingegknallt und irgendwann wird es vielleicht geholt», so B. Zudem hätten Kinder in der Nähe des Kadavers gespielt. «Am Montagmorgen war das Tier immer noch da», so der Anwohner.

Wie er betont, gehe es nicht darum, den Landwirt oder irgendjemand anders anzugreifen. «Vielmehr geht es darum, dass es einfach abgelegt wurde und jetzt niemand reagiert.» Es störe ihn, wie mit einem Tier umgegangen wird. «Es ist fast ein bisschen demütigend für das Lebewesen. Es ist nicht fair gegenüber dem verstorbenen Tier.»