Toter Mann in See: Fall nach 15 Jahren in «Aktenzeichen XY»

«In den vergangenen Jahren wurden umfangreiche und intensive Ermittlungen getätigt, die bislang nicht zum gewünschten Erfolg führten», heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei Thurgau. Deshalb haben sich die Ermittler entschlossen, sich mit der Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» an die Öffentlichkeit zu wenden. Die Polizei hat für sachdienliche Hinweise nach wie vor eine Belohnung von 10'000 Franken ausgesetzt. Die Sendung wird am Mittwoch, 16. März, auf ZDF ausgestrahlt.

Wieso sich die Kantonspolizei Thurgau erst so spät an «Aktenzeichen XY» wendet, argumentiert Kapo-Mediensprecher Matthias Graf wie folgt: «Ungelöste Kriminalfälle sind für Ermittler nie erledigt. Solche Fälle werden in regelmässigen Abständen immer wieder überprüft, ob weitere Ermittlungsansätze vorhanden sind.» Durch die Sendung erhoffe man sich, neue Erkenntnisse und Hinweise zu erhalten. Die Polizei ist sich sicher, dass es möglich ist, Fälle auch nach so vielen Jahren noch zu lösen. «Wenn wir keine Chancen sehen würden, dann würden wir diesen Schritt nicht machen», so Graf.

40 Hinweise nach Ausstrahlung

Erst kürzlich hatte sich die Kantonspolizei St.Gallen erfolgreich in der Sendung nach Hinweisen gesucht. Bei diesem Fall ging es um einen Bankraub in Wittenbach, der drei Jahre zurückliegt. Dank der Sendung sind rund 40 neue Hinweise bei der Polizei eingegangen, wie Kapo-Mediensprecher Hanspeter Krüsi gegenüber FM1Today sagt. «Acht Hinweise sind interessant und werden weiter abgeklärt.» Dies würde jedoch eine Weile dauern. Die Polizei arbeitet mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Die Ermittler würden auch Personenabklärungen machen und mit ausländischen Polizeistellen zusammenarbeiten.