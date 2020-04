Die Tour de Suisse kann dieses Jahr wegen des Coronavirus nicht durchgeführt werden, aber immerhin findet sie virtuell statt und zum Teil kann man sie auch live im TV verfolgen. Die Teilnehmer fahren im eigenen Wohnzimmer auf einem Hometrainer-Fahrrad, vor ihnen steht der TV-Bildschirm, der die zu fahrende Strecke zeigt. Das Fahrrad ahmt die Steigungen und Neigungen der Tour nach. Rund 60 Rennfahrer werden so an dieser neuartigen Tour de Suisse teilnehmen. «Es ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man draussen fährt», sagt Stefan Bissegger, der dieses Jahr das erste Mal bei der echten Tour den Suisse hätte teilnehmen können.

Fahrt durch Frauenfeld

So hat er sich seine Premiere nicht vorgestellt. Denn im Wohnzimmer ist die Temperatur hoch und auch ein Ventilator richtet nicht viel aus. «Der Fahrtwind fehlt einfach. Ganz klar, ich fahre lieber draussen.»

Die virtuelle Tour de Suisse ist am Mittwoch gestartet, die ersten Fahrer haben einen Teil der Tour bereits absolviert. Am Donnerstagabend ist der Weinfelder Stefan Bissegger an der Reihe. Er wird unter anderem durch Frauenfeld fahren, was für den Thurgauer sozusagen ein Homerun ist. «Ich denke nicht, dass dies wirklich ein Vorteil ist, weil es sich virtuell ganz anders anfühlt.» Dieses Rennen sei eine Weltneuheit. «Es kann durchaus sein, dass es einen völlig überraschenden Sieger gibt.» Bissegger rechnet sich keine hohen Chancen auf einen Podestplatz aus.

Täglich live im TV

Die Tour de Suisse veranstaltet mit verschiedenen Partnern das Rennevent «Digital Swiss 5» vom 22. bis 26 April. Das Rennen wird auf SRF 2 jeweils von 17 bis 18.30 Uhr live übertragen. 19 Profi-Teams mit rund 60 Rennfahrern nehmen am Anlass teil.

(agm)