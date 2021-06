Das Bermuda-Dreieck war in den letzten Wochen ein Ausgangs-Hotspot in St.Gallen. Dem Vergnügen der Partygäste stand das Leid der Anwohnenden gegenüber, die unter Lärm, Abfall und teils unsittlichem Verhalten der Feierwütigen litten (FM1Today berichtete). Die Stadt sah sich deshalb veranlasst, gegen die ausufernden Feiern vorzugehen: Es wurden zusätzliche Kübel montiert, die Polizeipräsenz verstärkt und ein Teil der Augustinergasse für die Masse gesperrt.

Positive Bilanz der Stadtpolizei

Das Fazit der Polizei bezüglich der Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen fällt für das vergangene Wochenende positiv aus: «Es gab bisher nur wenige Reklamationen aus diesem Stadtteil für das vergangene Wochenende, die getroffenen Massnahmen scheinen sich zu bewähren. Dennoch müssen wir die Situation weiter beobachten», sagt der Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen, Dionys Widmer. Die Beamten hätten zwar einige Bussen für das Urinieren an Hauswände ausgestellt, ansonsten habe es aber kaum Einsätze gegeben.

Die Anwohnenden verlassen die Stadt

Dass die Nächte am Wochenende verhältnismässig ereignisarm verliefen, kann auf die Massnahmen der Stadt zurückgeführt werden. Es könnte aber auch sein, dass die Anwohnenden, die in der Vergangenheit unter dem Partyvolk gelitten haben, am Wochenende schlicht nicht in der Stadt waren.

So sagt eine Anwohnerin gegenüber FM1Today: «Es scheint, als würden viele Anwohner über das Wochenende die Stadt verlassen.» Auch sie und ihre Mitbewohnerin hätten die letzten zwei Wochenenden nicht in ihrer Wohnung verbracht, weil an Schlaf jeweils kaum zu denken war. «Bis frühmorgens wird gefeiert und anschliessend kommt die Putzmaschine, die ebenfalls laut ist.»