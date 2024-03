Fehlendes Personal sorgt für höheren Arbeitsaufwand

Ähnlich ist die Situation bei der Stadtpolizei St.Gallen. Die Mitarbeitenden haben dort gemäss Dionys Widmer, Mediensprecher der Stapo, im Durchschnitt zirka 36 Stunden Überzeit. Über die gesamte Stapo könne man im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang der Überstunden von zwei Stunden pro Mitarbeiterin oder Mitarbeiter verzeichnen. Bei den Polizistinnen und Polizisten an der Front gab es allerdings eine Erhöhung von zirka 3 Stunden pro Person.

Da die Überzeit aber so rasch wie möglich abgebaut oder ausbezahlt wird, zeige die Überzeit aber nicht die effektive Belastung der Mitarbeitenden. Die steigende Anzahl Überstunden lässt sich gemäss Widmer primär auf unbesetzte Stellen bei der Frontpolizei zurückführen. «Da aber der Arbeitsanfall nicht geringer wird, führt dies zwangsläufig zu erhöhten Stundensaldi bei den verbleibenden Mitarbeitenden.»

Es ist aber Entlastung an der Front in Sicht: Im Oktober werden 15 neue Polizistinnen und Polizisten in Ausbildung ihren Dienst an der Front aufnehmen, was die Situation entschärft. Auch wenn im Herbst Verstärkung kommt, spürt auch die Stapo den Fachkräftemangel. «Seit einiger Zeit stellen wir fest, dass Mitarbeitende, welche unser Korps verlassen, vermehrt in die Privatwirtschaft gehen», so Widmer.

Die Gründe dafür seien vielfältig: die aktuelle Arbeitsbelastung, der zunehmend schwierige Umgang mit Teilen der Bevölkerung sowie zu tiefer Lohn und Zulagen. «Wir sind jedoch bestrebt, eine attraktive Arbeitgeberin zu sein, um Mitarbeitende zu halten und neue gewinnen zu können», sagt der Polizeisprecher.