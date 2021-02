Über 20 Grad: Rekordwarmer Februartag im FM1-Land

Eine Jacke war am Sonntag kaum nötig, zumindest nicht, wenn man in Bewegung war. In Vaduz wurden dem FM1-Wetterdienst Meteonews zufolge am Nachmittag 21,7 Grad registriert. Bei genau dieser Temperatur liegt der bisherige Februarrekord vom 21. Februar 1988. Äusserst mild war der Sonntag auch im St.Galler und Churer Rheintal mit knapp 20 Grad. Ein Rekord wurde hier aber nicht erreicht.