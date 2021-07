Auch am Sonntag hatten die Unwetter die Ostschweiz noch einmal heftig im Griff. «Im Kanton St.Gallen hat das Unwetter heute wieder zugeschlagen», sagt Pascal Helg von der Kantonspolizei St.Gallen am Sonntag.

Ferner musste die Autobahn A3 gesperrt werden, weil auf der Fahrbahn knapp 40 Zentimeter Wasser lagen.

Spur der Verwüstung am Samstagabend

Kurz aber heftig war das Unwetter am Samstagabend. Für Verwüstung sorgte es allerdings gehörig. In Oberhelfenschwil brannte ein Haus – vermutlich aufgrund eines Blitzeinschlags. Das Appenzellerland glich wegen des Hagels kurzzeitig einer Winterlandschaft.

Das Unwetter vom Samstagabend zog alle Register. Im Appenzellerland gingen teils Hagelkörner nieder, die ungefähr die Grösse eines Golfballs hatten. Speziell in Bühler und Gais sah es aus wie im Winter.

«Im Kanton St.Gallen hat das Unwetter heute wieder zugeschlagen», sagt Pascal Helg von der Kantonspolizei St.Gallen am Sonntag. Stand Sonntagabend gab es keine Meldungen über Verletzte, so Helg weiter. «Mehrheitlich sind Keller und Strassen überflutet worden.»

«Bäume ‹vernudelt›»

Matthias Eisenhut aus Gais hat die Wetter-Kapriolen miterlebt: «Gegen Westen zogen schwarze Wolken auf und unsere Bäume wurden vom Wind ‹vernudelt›». Die Szenerie war gemäss Eisenhut bedrohlich. Sogar durch die geschlossenen Fenster sei der Regen ins Haus gekommen.

In Appenzell Ausserrhoden hatten die Feuerwehren zudem einiges zu tun. Praktisch rund um die Uhr mussten Keller ausgepumpt werden, weil der Hagel die Schächte verstopft hat. «In Bühler musste eine Gewerbeliegeschaft ausgepumpt werden, weil die Kellerräume überflutet waren.

Auch Blitze hinterliessen in der Ostschweiz gehörig Schaden. In der Nacht zum Sonntag fing ein Haus – wahrscheinlich – wegen eines Blitzeinschlags zu brennen. Gut 30'000 Mal blitzte es am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag. Am häufigsten war dabei die Ostschweiz betroffen.

Hier gibt es den Unwetter-Liveticker vom Sonntag zum Nachlesen.