Der Selbsttest unserer Kollegen von PilatusToday: So gefährlich ist die Hitze im Auto.

Das Auto steht in der prallen Sonne, der Hund kläfft durch das gerade mal einen Zentimeter heruntergelassene Fenster und vom Autolenker fehlt jede Spur. Vielleicht ist der Lenker nur kurz in einen Laden verschwunden, doch für Tiere oder Kinder können schon 10 bis 15 Minuten im geschlossenen Auto gefährlich sein.

Todesfalle Auto

Bei einer Aussentemperatur von 30 Grad mit sonnigem Wetter hat sich in dieser Zeit der Innenraum des Autos bereits auf 40 Grad erhitzt. Die Kantonspolizei Thurgau appelliert deshalb über Facebook an die Bevölkerung: «‹Nur schnell› kann bei sommerlichen Aussentemperaturen zur Todesfalle für Kinder oder Tiere in parkierten Fahrzeugen bedeuten, auch mit leicht geöffneten Fenstern.»