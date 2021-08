Auf der Igelstation in Frauenfeld herrscht bedrückte Stimmung. Normalerweise können die Hälfte aller Tiere, die Hilfe brauchen, später wieder gesund in Freiheit entlassen werden. «Unmöglich, dass wir in diesem Jahr die Erfolgsquote erreichen können», sagt Margareta Schlumpf von der Igelstation in Frauenfeld. Zu viele Tiere sterben noch in der ersten Nacht auf der Pflegestation.

Igel-Babys im November – das ist neu

Es ist ein ganz schlechtes Jahr für den Igel. Die Tiere sind im Frühjahr zu früh erwacht, der Frühling blieb kalt und trocken. Ihr Futter – Regenwürmer, Kellerasseln und Schnecken – hatte genauso schlechte Lebensbedingungen. «In diesem Jahr kommen ganz viele unterernährte und schwache Tiere auf unsere Station», sagt Schlumpf. Die Tiere hätten keine Kraft mehr, da käme jede Hilfe zu spät.