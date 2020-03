Eine noch unbekannte Menge Schmuck stahlen die Täter, als sie in der Nacht auf Mittwoch in ein Juweliergeschäft in Feldkirch einbrachen.

Um 4.15 Uhr schlugen die unbekannten Täter am Donnerstagmorgen die Eingangstüre und das Schaufenster des Juweliers in der Feldkircher Innenstadt ein. Die Täter stahlen Schmuck und flohen in eine unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht angehalten werden. (red.)