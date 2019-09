Unbekannter zündet Spielplatz an

Der Jogger lief am Samstagabend um 21.30 Uhr am Spielplatz an der Dorfstrasse vorbei. Dabei bemerkte er, dass einige Spielgeräte brannten. Unter anderem brannte das Seil eines Kletterturms, eine Schaukel und der untere Bereich einer Rutschbahn.

Der Jogger konnte das noch schwache Feuer selbst löschen und informierte die Kantonspolizei St.Gallen. Diese geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Ob ein oder mehrere Täter am Werk waren, ist nicht bekannt.

Das Kompetenzzentrum Forensik wurde zur Klärung der Brandursache beauftragt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.