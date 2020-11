Unfall auf Bahnübergang: Thurbo-Zug kracht in Auto

Beim Bahnübergang in Sulgen ist am Samstagmorgen ein Regionalzug Thurbo in ein Fahrzeug gekracht. Das komplett demolierte Autowrack wurde noch meterweit mitgeschleift.

Gemäss Kantonspolizei ereignete sich der Unfall um 10.30 Uhr. «Nach jetzigen Kenntnisstand wurde niemand verletzt», sagt Michael Roth, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau. Ein Regionalzug ist in ein Auto gefahren, das auf den Gleisen beim Bahnübergang stand. Das Autowrack wurde meterweit mitgeschleift, wie blick.ch schreibt. Gemäss SBB ist der Bahnverkehr zwischen Sulgen und Oberaach unterbrochen, die SBB setzt Busse ein. Aktuelle Infos zum Bahnverkehr hier. Update folgt (red.)