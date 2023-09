Unfall in Kerenzerberg-Tunnel sorgt für Verkehrschaos

Am Dienstagnachmittag ist es im Kerenzerbergtunnel, wo der Verkehr momentan einspurig durch den Tunnel geführt wird, zu einem Unfall gekommen. Dies teilt die Kantonspolizei Glarus mit.

Die 20-Jährige musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Gemäss Polizei ist fuhr gegen 14.40 Uhr eine 20-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Chur, als sie aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn kam. Dadurch kam es zuerst zu einer seitlichen Kollision mit einem Lieferwagen und anschliessend zu einem Frontal-Crash mit einem Auto, welches hinter dem Lieferwagen fuhr.

Aufgrund des Unfalls kam es zu grossen Verkehrsbehinderungen und Rückstau. Der Verkehr in Fahrtrichtung Zürich wurde über den Kerenzerberg umgeleitet, während der Verkehr in Richtung Chur mit kurzen Unterbrechungen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte.

(mma)