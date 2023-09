Unfall mit E-Trotti verursacht Verkehrschaos – Mann schwer verletzt

Am Montag ist es auf der Schaaner Strasse in Gamprin-Bendern zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dies teilt die Landespolizei des Fürstentums Liechtensteins mit.

Etwas gesehen? Melde dich via Whatsapp.

Der Unfall ereignete sich, als der E-Scooter-Fahrer gegen 4.50 Uhr auf dem Rad- und Fussweg parallel zur Schaaner Strasse in südliche Richtung unterwegs war. Auf Höhe der Nebenstrasse Martinsmädleweg missachtete er den Vortritt und beabsichtigte die Hauptstrasse links zu überqueren, um an seinen Arbeitsort zu gelangen.

Dabei wurde er von einem Auto erfasst, welches in Richtung Schaan fuhr. Der E-Trotti-Fahrer erlitt schwere Kopfverletzungen. An der Fahrzeugfront des Autos entstand grosser Sachschaden. Am E-Scooter entstand Totalschaden.