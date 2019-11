Unfallauto wurde zuvor in Amriswil gestohlen

Kurz nach 4.30 Uhr floh ein Autofahrer vor einer Kontrolle der Kantonspolizei Schwyz. Mit knapp 170 Stundenkilometern fuhr er innerorts davon, bis er in Galgenen in eine Verkehrsinsel prallte. Von dort wurde das Auto in ein Haus geschleudert. Der Audi ging in Flammen aus, die sofort auf das Haus übergingen. Das Haus brannte vollständig aus, die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Der Autofahrer kam ums Leben, noch ist unklar, wer er war.

David Mynall, Mediensprecher der Kantonspolizei Schwyz, sagt gegenüber FM1Today: «Das Unfallauto wurde zuvor in einer Gewerbehalle in Amriswil gestohlen. Die Nummernschilder wurden bei einem anderen Fahrzeug geklaut.» Beim Unfallauto handelt es sich um einen Audi.