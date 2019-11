Unfallfahrer von Galgenen war 29-Jähriger aus St.Gallen

Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, konnte die Identität des Fahrers dank eines Treffers in der polizeilichen DNA-Datenbank geklärt werden. «Beim Mann handelt es sich um einen 29-jährigen Schweizer aus dem Kanton St.Gallen», sagt David Mynall, Sprecher der Kantonspolizei Schwyz. Er war ohne Führerschein unterwegs.

Der 29-Jährige war in mehreren Kantonen zur Aufenthaltsnachforschung ausgeschrieben. «Dies wegen einer Umwandlungshaft aufgrund nicht bezahlter Bussen», sagt Mynall. Ausserdem wurden ihm Widerhandlungen gegen das Personenbeförderungsgesetz vorgeworfen. Der Mann war zur Verhaftung ausgeschrieben gewesen..

In der Nacht auf Sonntag krachte der Mann mit einem gestohlenen Audi erst in einen Kreisel, von dem aus er in das Haus der Familie aus Afghanistan geschleudert wurde. Das Auto und das Haus fingen innert Sekunden an zu brennen. Während der Autofahrer starb, blieb die fünfköpfige Familie unverletzt.

Das Unfallauto wurde in der Nacht auf Sonntag in Amriswil aus einer Lagerhalle gestohlen. Die Nummernschilder stammen gemäss der Kantonspolizei Thurgau aus der unmittelbaren Umgebung. «Der Mann hat das gestohlene Auto gefahren, alles andere wird noch abgeklärt», sagt Mynall.

(red.)