Einen solchen Einsatz hat die Feuerwehr nicht so oft: Am Mittwochmorgen ist ein Kalb in einem Stall in Feldkirch in einen Güllekasten gestürzt – bis zum Kopf steckte es in der Gülle und bekam kaum mehr Luft.

Ein Tierarzt und die Feuerwehr Feldkirch-Tosters mussten das Tier retten. Als Unterstützung wurde die Feuerwehr Rankweil gerufen, denn diese habe entsprechende Geräte für eine solche Tierrettung.