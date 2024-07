Ungleiche Behandlung: Arboner Wirt kämpft gegen Stadt und Sommerdays Festival

Seine Forderung: Ein ordentliches Bewilligungsverfahren

Capuano will erreichen, dass die Veranstalter des Summerdays jedes Jahr von neuem ein ordentliches Baubewilligungsverfahren durchlaufen müssen. So könnte die Bevölkerung ein Rechtsmittel gegen die Veranstaltung ergreifen.



Die Stadt wies diese Forderung vor einem Jahr ab. Den Entscheid zog er an den Kanton weiter, dieser lehnte den Rekurs diesen April ab. Im Urteil heisst es, dass das Summerdays Festival nicht baubewilligungspflichtig sei, da es die erforderliche Dauerhaftigkeit nicht erfülle.



Auch dieses Urteil will er nicht akzeptieren und reicht im Mai Beschwerde beim Verwaltungsgericht ein. Auch mit der Zweitmeinung des Departements für Inneres (DIV) – der Rekursinstanz – ist er nicht zufrieden.



Sie hätten sich nicht richtig mit der Sache auseinander gesetzt, auf die meisten Punkte seien sie nicht eingegangen. «Es ist auch falsch, das Festival immer bloss auf die zwei Tage der Konzerte zu reduzieren.» Schliesslich werde in den Wochen davor des Öfteren öffentliche Strassen, Wege und Plätze gesperrt.