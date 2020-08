Unwetterwarnungen für die nächsten Tag

«Ab Sonntagabend ist zeitweise mit kräftigem Regen zu rechnen», schreibt die MeteoGroup. Dieser Regen halte an bis Dienstag. Dabei kommen Niederschlagsmengen zwischen 40 und 60 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden zusammen. Ab Dienstag lasse der Regen wieder nach.

Am Freitag und Samstag gab es in der Schweiz zwei Hitzetage. Vereinzelt wurden im FM1-Land 36 Grad gemessen. Am Sonntag zeigt das Thermometer mit bis zu 24 Grad am Bodensee und im Thurgau die höchsten Temperaturen an. Auf dem Säntis wird es rund 7 Grad kalt.

(red.)