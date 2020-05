Der 82-jährige Mann aus Jestetten in Deutschland nahe der Schweizer Grenze hatte einen Unfall. Er war aus drei Metern Höhe von einer Leiter gefallen, beim Aufprall zog er sich Verletzungen an beiden Händen, Rippen und am Kopf zu. Doch damit war der Höhepunkt des Unglücks nicht überstanden. Für seine Frau war klar, er muss ins Spital nach Singen. Der kürzeste Weg dahin führt über die Schweiz. Während die Schweizer Grenzwächter den Schwerverletzten und seine Frau passieren liessen, stiess das Paar an der deutschen Grenze in Thayngen-Bietingen auf Widerstand, wie der «Südkurier» schreibt.