Versuchter Schmuggel: Mehrere Waffen und Zubehör sichergestellt

Am 12. Februar 2021 wollte der Fahrer eines in Lettland immatrikulierten Personenwagens um 1.00 Uhr nachts von Österreich kommend in das Fürstentum Liechtenstein einreisen. Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) stoppten das Fahrzeug mit insgesamt drei Passagieren für eine Kontrolle.

Dabei zeigte der Fahrer auf einen Teleskopschlagstock und einen Pfefferspray in der Fahrertür und machte später, als er abgetastet wurde, darauf aufmerksam, dass er unter dem Hemd etwas trage. Es kamen in der Folge eine geladene Faustfeuerwaffe sowie eine am Körper getragene Schutzweste zum Vorschein. Bei der weiteren Kontrolle des Fahrzeuges stiessen die EZV-Mitarbeitenden zudem auf zwei weitere geladene und ungesicherte Pistolen, Munition, Waffenzubehör sowie zwei Klappmesser. Der Fahrer, die Waffen sowie die Zubehörteile wurden der Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein für das weitere Verfahren übergeben.

(red.)