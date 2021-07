In den nächsten Tagen wird es so richtig nass – vor allem auch in der Ostschweiz. Die Meteorologen warnen vor lokalen Überschwemmungen und möglichen Erdrutschen. Eine Reise in Tessin bringt dabei nichts. Im Gegenteil.

In den nächsten Tagen erwarten die Meteorologen grössere Regenmengen. © St.Galler Tagblatt/Coralie Wenger