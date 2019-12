Von Armut betroffen: FM1-Hörerin überrascht bedürftige Sonja

Weihnachtsmärchen können manchmal wahr werden. Sonja aus Trübbach wurde Teil eines solchen Märchens. Ihre Weihnachtsgeschichte schreibt sie dank eines Radiobeitrags von FM1.

Die 49-Jährige ist alleinerziehende Mutter von drei Teenager-Söhnen und lebt in Armut. Das Geld reicht selten für alle 30 Tage des Monats: Rechnungen können nicht immer bezahlt werden, Ferien und Friseurbesuche sind Wunschträume der kleinen Familie. Seit zehn Jahren, seit der Trennung von ihrem Mann, lebt Sonja nun schon am Existenzminimum. Sie ist eine von 675'000 Menschen in der Schweiz, der es so geht.

Sonja erzählt Geschichte in Sonntags-Sendung

Im Rahmen der FM1-Sendung «Gott und d'Wält» wurde die Geschichte von Sonja an einem Sonntag im Dezember ausgestrahlt. Die 49-Jährige erzählte im Radio, wie sie ihren Alltag mit wenig Geld bewältigt und wie schwierig es für sie lange war, Hilfe von anderen zu akzeptieren.

Dabei hört ihr jemand ganz genau zu. Es ist die Person, die mit Sonja diese Weihnachtsgeschichte schreiben wird – es ist Monika (Name geändert). Sie hörte am Sonntagmorgen die Geschichte von Sonja und für sie ist schnell klar, dass sie helfen möchte. Noch am selben Tag startet sie ihre Spendenaktion. Zuhause hat sie noch Säntistickets, welche sie in ein Couvert steckt und sich damit auf den Weg macht.

1000 Franken und Säntistickets

Einen Stopp legt sie bei einem Bankautomaten ein – 1000 Franken werden dem Couvert beigefügt. Monika möchte den Umschlag noch am Sonntag auf der Redaktion abgeben, doch die Türen zum Gebäude sind verschlossen. Zuhause telefoniert sie mit der Redaktion und vereinbart ein Treffen.

Am Dienstag stehen sich Sonja und Monika im FM1-Studio dann erstmals gegenüber. Sonja weiss, dass jemand etwas spenden will, was genau, weiss sie aber nicht. «Ich war sehr gespannt, wer mir nach so wenigen Zeilen, die im Radio ausgestrahlt wurden, helfen möchte», sagt sie und ergänzt: «Es ist überwältigend, dass ich mit meiner Art und Weise Wellen geschlagen habe.»