Filets und Steaks – oftmals werden in den Restaurants nur die hochwertigen Stücke des Rinds serviert. Das soll sich nun für eine gewisse Zeit ändern, zumindest in 17 verschiedenen Restaurants im Appenzell und Rheintal. «Das gesamte Fleisch mit Sorgfalt zu verarbeiten und zu geniessen, hat mit Respekt gegenüber dem Tier zu tun», sagt Daniel Wyss, Präsident der Organisation Appenzeller Beef, die die Aktion lancierte.

Von der Nase bis zum Schwanz soll das Fleisch in diversen kreativen Menüs in den Restaurants angeboten werden. So verarbeitet Patrick Koch vom Restaurant Gonten ein Stück Rindschulter zu einem Braten. «Das ist ein Super-Fleischstück, weil es ein wenig durchzogen ist, hat es einen ganz besonders guten Eigengeschmack», sagt Koch zu TVO. Normalerweise landet dieses Stück im Fleischwolf und wird zu Wurst verarbeitet. Durchaus schade, denn: «Meine Gäste waren sehr begeistert von diesem Braten», sagt Koch.

Die Restaurant-Aktion von Appenzeller Beef dauert noch bis 19. Juni. Nach Ende der Restaurant-Aktion kann Appenzeller Beef als Mischpaket bestellt werden, heisst es auf der entsprechenden Website.

