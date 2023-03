Für das Eventlabel ist es eine etwas andere Aufgabe, ein Referat zu organisieren. «Wir sind auf Partys spezialisiert und mussten uns auch überlegen, wie man die Leute am besten erreicht», so Mettler. Bereits jetzt wird auf weitere Events mit dem deutschen Multitalent gehofft. "Er ist ein sehr inspirierender Mensch, der das macht, was ihn erfüllt und damit hat er grossen Erfolg.“

Dieses Mal findet das Referat um 20 Uhr im Pfalzkeller statt. «Wir hoffen auf zwei spannende Stunden mit unkomplizierter Wissensvermittlung.» Zwar wird ein anderes Publikum erwartet, doch «letztes Mal war etwa die Hälfte der Gäste auch am Rave». Dies ist auch das Ziel des Referates: Menschen, die Dominik durch seine Musik bereits kennen, so zum Thema Natur zu bringen und diese dafür zu sensibilisieren.

Freude an der Natur weitergeben

Die Liebe zur Natur widerspiegelt sich auch in seinen Tracks, denen er gerne Namen wie «Zweibrütiger Scheckenfalter» oder «Der Tanz der Glühwürmchen» gibt. Für frühere Lieder habe der leidenschaftliche Vogelbeobachter den Gesang verschiedener Vögel in seine Lieder eingebaut, was ihn aber mit der Zeit langweilte. «Ach, der mit den Vogelstimmen, hiess es dann immer öfter», sagt Eulberg in einem Interview, das er 2021 dem «Tagblatt» gab.

Mit seinem Schaffen möchte er auch anderen die Faszination der Natur näherbringen. «Da existiert eine Welt der Wunder draussen und wir schauen in viereckige Kisten und fahren mit viereckigen Kisten herum», so Eulberg.

Der Deutsche versucht zudem, seinen Beitrag für die Natur zu leisten. Er verzichtet, wann immer er kann, auf das Flugzeug. «Dieses Mal kommt er mit dem Auto aus Stuttgart», weiss Mettler.