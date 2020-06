View this post on Instagram

Es ist an der Zeit auch bei uns die Debatte ins Rollen zu bekommen. #hateracism #nomohr Auch für uns, im behüteten Vorarlberg sollte die Zeit gekommen sein, sich mit Rassismus und sozialer Ungleichheit auseinander zu setzen. Auch wir profitieren von diesem Ungleichgewicht und haben den Alltagsrassimus bereits zu salonfähig werden lassen. Neben politischen Kapriolen auf nationaler Ebene müssen wir auch als stolze Vorarlberger und aufgeklärte Österreicher der Wahrheit ins Auge blicken, dass auch wir Rassismus tolerieren. Als Dornbirner sind wir besonders davon betroffen. Denn nicht selten stoßen wir mit Lokalbier an, welches in seinem Auftreten nach wie vor Minderheiten zur Karikatur macht und bewusst den eigenen Familiennamen verwendet um einen veralteten und nicht mehr zeitgemäßen Begriff in aller Munde zu behalten. Es wird Zeit dies zu ändern. Es wird Zeit dieses Bier ins Jahr 2020 zu bringen und diese elende Karrikatur mit dem zentralen Element unserer Stadt, dem Birnenbaum zu ersetzen. Dabei würde die Ästhetik erhalten bleiben, der Familienname so nicht mehr zu einem rassistischen Begriff und die Verortung des Biers gestärkt. Feindseligkeiten gegenüber Anderen darf kein Platz gegeben werden. Auch nicht wenn es schmeckt. Danke an @maraniang & @inousimon welche schon 2012 mit der #nomohr kampagne diesen dialog ins rollen gebracht haben