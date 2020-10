Er suche jedes Jahr eine Challenge, die ihn fordert und an seine Grenzen bringt, antwortet Maarten Hendriks auf die Frage, wie er auf die aussergewöhnliche Idee kam, so viele Marathons in einem Jahr zu absolvieren.

An seinem 41. Geburtstag habe er mit einem Freund darüber gewitzelt, dass er ja zu seinem 42. Geburtstag 42 Marathons laufen könnte – weil es so gut passt (die offizielle Marathondistanz beträgt 42,195 Kilometer). Nach ernsthaftem Nachdenken fragte er sich plötzlich: «Warum eigentlich nicht?»

100 Kilometer in der Woche

Und so begann er zu Beginn des Jahres zu laufen. Eine spezielle Vorbereitung oder zusätzliches Training waren nicht nötig, denn Hendriks läuft so oder so jede Woche um die 100 Kilometer. Auch die Entwicklungen rund um das Coronavirus haben ihn nicht in seinem Plan eingeschränkt. Weil es ohnehin nicht so viele Marathon-Läufe in der Schweiz gibt, hat er sich entschieden, «von seiner Haustüre aus» zu laufen. So absolviert er seine Kilometer vorwiegend in der Region rund um Flims und in anderen Teilen der Ostschweiz.