Wanderer stürzt bei Alpinunfall in Fontanella in den Tod

Ein 62-jähriger Mann aus Feldkirch ist am Freitagabend im Gebiet der Hinteren Türtschalpe im österreichischen Bundesland Vorarlberg 60 Meter in die Tiefe gestürzt. Seine Leiche wurde am Samstagvormittag von einem Wanderer entdeckt.

Am Freitag wanderte ein 62-jähriger Mann aus Feldkirch von Damüls über die Alpe Unterdamüls zur Hinteren Türtschalpe, wo er gegen 14.00 Uhr eintraf. Nachdem der Mann sich zuerst entschied, auf der Alpe zu übernachten, entschloss er sich gegen 22.00 Uhr mit einer ausgeliehenen Stirnlampe doch alleine auf den Rückweg zu machen. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg mitteilt, stürzte er an einer exponierten Stelle des markierten Wanderweges etwa 700 Meter nordwestlich der Hinteren Türtschalpe aus unbekannten Gründen etwa 60 Meter über felsiges Steilgelände ab. Ein Wanderer, der heute Samstag gegen 10.00 Uhr zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, entdeckte den leblosen Körper des abgestürzten Mannes und setzte umgehend einen Notruf ab. Der Notarzt konnte nur noch den bereits eingetretenen Tod bei dem 62-jährigen Wanderer feststellen. Neben dem Notarztteam waren noch 8 Bergretter der Ortsstelle Fontanella und 2 Alpinpolizisten im Einsatz. (red.)