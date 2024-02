Immer mehr Pakete werden in der Schweiz versendet und empfangen. Oftmals sind die Empfängerinnen und Empfänger am Zustelltermin aber nicht zu Hause. Bei kleinen Paketen ist das kein Problem, die Pöstlerin oder der Pöstler legt die Sendung einfach in den Briefkasten. Sobald es aber nicht mehr in den Milchkasten passt, wird die Sache komplizierter.

Wann müssen Postboten bei der Zustellung klingeln?

Grundsätzlich müssen Pöstlerinnen und Pöstler nur klingeln, wenn das Paket keinen Platz im Milchkasten hat oder wenn besondere Dienstleistungen gewählt wurden. Mit besonderen Dienstleistungen sind beispielsweise eingeschriebene Sendungen gemeint oder durch die Empfängerin oder den Empfänger gewünschte persönliche Übergaben sowie Sendungen, bei welchen die Post den Behälter gleich wieder mitnimmt.