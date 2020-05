Österreich hat am heutigen Samstag die Geschäfte mit über 400 Quadratmetern, Coiffeure und Kosmetiksalons wieder geöffnet. Der Messepark in Dornbirn wurde jedoch nicht von «Shoppern auf Entzug» gestürmt. Gegenüber dem Vorarlberger Nachrichtenportal «vol.at» vergleicht Geschäftsführer Burkhard Dünser den Besucherstrom «mit einem eher schwächeren Samstag».

Einkäufe ennet der Grenze verboten

Dies habe unter anderem mit der geschlossenen Gastronomie zu tun – hier ist eine Lockerung erst ab dem 15. Mai vorgesehen. Zudem spüre man, dass die Einkaufstouristen aus der Schweiz ausbleiben. Wären diese gekommen, könnte man laut Dünser von einem gewöhnlichen Samstag sprechen. Ausflüge über die Grenze, um shoppen zu gehen, sind nach wie vor verboten.

Maskenpflicht in Läden

Grösser war der Ansturm laut «vol.at» am Samstag auf die Coiffeursalons und Elektromärkte. In Österreich gilt nach wie vor eine Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Verkehr. Die Ausgangsbeschränkungen liefen am Freitag aus – es muss jedoch weiterhin ein Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen eingehalten werden.

