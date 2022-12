Wein für Innerrhoder, Dinner für zwei in Graubünden: So bestellte die Ostschweiz 2022

Ganz vorne bei den Lieblingsgerichten mischen laut der Auswertung Pizza, Burger und Pommes mit. Das meistbestellte Gericht in der Schweiz ist die Pizza Margherita. Dahinter folgen Burger, Cheese Burger, Pommes und die Pizza Prosciutto e Funghi. Am meisten bestellt wird, wenn wir TV oder einen Film schauen. Gegessen wird in den meisten Fällen mit dem Partner oder der Partnerin. Als Hauptgrund wird von den Befragten angegeben, dass sie keine Zeit oder Lust haben, selbst zu kochen.

Seit der Coronapandemie sind sie im Aufschwung: die Lieferdienste. Sich das Lieblingsessen einfach nach Hause zu bestellen, erfreut sich grosser Beliebtheit. Doch was wird denn so bestellt? Und warum bestellt man überhaupt? Eine Auswertung für das Jahr 2022 des Lieferdienstes Just Eat gibt nun Aufschluss darüber.

Appenzell Ausserrhoden

In Appenzell Ausserrhoden wird am Sonntagabend am meisten bestellt. Laut Séverine Götz, Mediensprecherin bei Just Eat, werde aber auch am Samstag fleissig bestellt. Am meisten Mittagsbestellungen gibt es am Mittwoch. Die höchste Bestellung ging in Herisau ein. Dort wurde für 350 Franken Essen bestellt.

Appenzell Innerrhoden

Die Innerrhoderinnen und Innerrhoder bestellen auch am Sonntag am meisten. Am meisten Mittagsbestellungen gehen aber nicht etwa am Mittwoch, sondern am Dienstag ein. Die höchste Bestellung stammt aus Gonten. Dort wurde für 250 Franken bestellt. Zudem sind die Innerrhoderinnen und Innerrhoder gleich zwei Mal an der Spitze des schweizweiten Rankings. Zum einen wird in keinem anderen Kanton so oft am Wochenende bestellt wie hier. Zum anderen wird nirgends so viel Wein nach Hause bestellt wie in Innerrhoden.

Graubünden

Auch in Graubünden wird am öftesten am Sonntag bestellt. Am meisten Mittagsbestellungen gibt es am Mittwoch, aber auch am Dienstag wird oft das Mittagessen geliefert. Die höchste Rechnung ging nach Davos. Dort bestellte jemand für 750 Franken. Zudem essen die Bündnerinnen und Bündner oft zu zweit. Nur im Kanton Solothurn wird öfter für zwei Personen bestellt.

St.Gallen

Die St.Galler sind nicht anders. Auch hier wird am öftesten am Sonntag bestellt. Die meisten Mittagsbestellungen gibt es am Dienstag. Zudem zeigen sich die St.Gallerinnen und St.Galler lokalpatriotisch. Sie bestellen sich die Olma-Bratwurst auch nach Hause. Die höchste Bestellung stammt aus St.Gallen selbst. Dort hat jemand für 1200 Franken Pizza bestellt. Zudem gibt es in St.Gallen einen treuen Stammkunden. Die Person hat in den letzten zwölf Monaten für über 20'000 Franken Essen bestellt.

Thurgau

Auch im Kanton Thurgau ist der Sonntag der Top-Bestelltag. Am meisten Mittagsbestellungen gibt es am Mittwoch, dicht dahinter folgt der Donnerstag. Zudem gibt es im Reich der Apfelkönigin eine sehr skurrile Pizzavorliebe. So werde dort die Pizza Raclette wie verrückt bestellt. Ob sie teil der höchsten Bestellung ist, ist nicht bekannt. Diese stammt aus Romanshorn und hatte einen Wert von 600 Franken.

Weitere Funfacts

Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Am Valentinstag fiel die Wahl der Pärchen am häufigsten auf die Wunschpizza. Und es gibt auch Leute, die fast nur vom Takeaway leben, könnte man meinen. So hat in einer Zürcher Gemeinde eine Person 619 Bestellungen aufgegeben.

Zudem hat der Lieferdienst die fünf besten Bestelltage des Jahres bekanntgegeben. Dazu gehören der 27. Dezember 2021, der 2. Januar 2022, der Valentinstag am 14. Februar 2022 und der Pfingstsonntag vom 5. Juni 2022. Zudem gehört auch der 27. Februar 2022 dazu. Während sich die anderen Bestelltage beispielsweise mit dem leeren Kühlschrank nach der Weihnachtsfeier oder dem Restkater nach Neujahr erklären lassen, ist die Begründung für den 27. Februar mehr als simpel. Es war einfach ein kalter und verregneter Tag.