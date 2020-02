Es gibt die zeitlosen Guggensongs. «Rivers of Babylon» von Boney M zum Beispiel. Und dann gibt es immer wieder Guggen, die aktuelle Hits in ihr Repertoire einbauen. Sicher auch in diesem Jahr.

Jetzt wollen wir von euch wissen, was ihr euch mit eurer Gugge habt einfallen lassen. Welcher Hit soll die Leute zum Tanzen bringen? Schickt uns doch ein Video per Mail oder Whatsapp mit dem aktuellen Hit-Song eurer Gugge! Die schönsten, wildesten und schrägsten Variationen stellen wir euch auf FM1Today zusammen.

(red.)