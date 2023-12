Die Alternative: «Mit der neuen Ostwind-Ticket-App ÖV Plus können alle Bedürfnisse abgedeckt werden, die man für seine digitale Reise benötigt», heisst es in der Mitteilung. In der ÖV-Plus-App können Tickets aus dem Sortiment des Tarifverbunds Ostwind sowie nationale Fahrausweise inklusive Sparbilletten gekauft werden.

Eine «Vielzahl nützlicher Informationen» soll die Nutzerinnen und Nutzer dabei unterstützen, ans Ziel zu kommen, so die VBSG weiter. So finden die Nutzenden bei ÖV Plus Fahrplaninfos in Echtzeit, Abfahrtszeiten ab der nächsten Haltestelle sowie die beste Verbindung vom aktuellen Standort zu einer beliebigen Adresse in der Schweiz. Ausserdem sollen die Nutzenden frühzeitig über Verspätungen und Umleitungen informiert werden.

Die App lässt sich laut Mitteilung personalisieren und die Nutzenden können ihren Swisspass hinterlegen. Weiterhin genutzt werden können die Ticket-App Fairtiq sowie SBB Mobile.